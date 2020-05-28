Гутенёв призвал снизить административное давление на бизнес

Лидия Мартынова

Проблему незарегистрированного бизнеса следует решать прежде всего снижением административного давления, а не ослаблением ответственности, считает первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

В четверг, 28 мая, стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад с оценкой условий ведения предпринимательской деятельности в стране. В числе предложений — декриминализация предпринимательства без регистрации.

«Очень большие проблемы в регионах с решениями правоохранительных, судебных и надзорных органов действительно существуют. Разделяя тревогу Бориса Титова по поводу не вполне здорового бизнес-климата, я считаю, что речь надо вести о том, чтобы на предпринимателей снижалось административное давление, чтобы не было заказных судебных решений или возбуждённых уголовных дел», — сказал Гутенёв «Парламентской газете».

По его оценке, положение предпринимателей различается от региона к региону: «Оно зависит и от руководителей субъектов, и от надзорных и правоохранительных органов. Но надо обсуждать не ужесточение или смягчение наказаний, а настаивать на справедливости судебной системы и об ответственности, возможно, на порядок выше, тех лиц, которые в этих органах работают».

Депутат подчеркнул, что незарегистрированная предпринимательская деятельность — это фактически лжепредпринимательство, которое наносит ущерб гражданам.

«Помимо защиты бизнеса, надо вести речь о защите населения от обмана, контрафакта, фальсификации отчётности, — пояснил Владимир Гутенёв. — Должна возникнуть ситуация, когда невозможно уйти от наказания за совершение преступления, но его меры, особенно если такое произошло впервые, должны быть связаны со штрафами, запретом на занятие той или иной деятельностью. Не вовлекать после первых проступков людей в криминальную среду — это очень важная задача».