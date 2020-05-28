Гузеева заставила пьяную невесту поклясться «завязать бухать»

Вадим Карасев

Кадр: Давай поженимся! / Youtube

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заставила пришедшую на передачу пьяной невесту поклясться, что она больше не будет употреблять алкоголь. В выпуске, опубликованном на YouTube, Гузеева потребовала, чтобы женщина повторила за ней, что «завяжет бухать» и не будет пить в течение месяца.

33-летняя Евгения рассказала ведущим, что после расставания с бывшим возлюбленным начала каждый день употреблять алкоголь, а затем попала в клинику неврозов. «В какой-то момент, когда я перестала вставать с кровати в принципе, я только лежала, мама меня отвезла в клинику», — призналась невеста. Женщина добавила, что все это время ее дочка жила с бабушкой на даче.

Гузеева уточнила, употребляла ли Евгения алкоголь перед съемками, и, получив утвердительный ответ, поделилась историей из своей жизни. «Я один раз в жизни играла спектакль очень нетрезвая», — рассказала ведущая. Она отметила, что в тот день считала, что играет гениально, а на самом деле сорвала спектакль.

Гузеева добавила, что люди в состоянии алкогольного опьянения не понимают, как ведут себя, сказала, что такое поведение женщины влияет на ее дочь, а затем потребовала, чтобы Евгения поклялась «завязать бухать» и не пить месяц. «Я Евгения, мне 33 года. У меня есть любимая дочь, ей 13. Если я с сегодняшнего дня не завяжу бухать и принимать таблетки даже в малом количестве моя дочь будет самым несчастным человеком на земле», — заставила Гузеева повторить Евгению.

Ранее другая героиня передачи устроила сюрприз, который смутил Гузееву. Девушка попросила жениха надеть объемный плащ и шляпу, запрыгнула ему на спину, имитируя большой горб, и заставила в таком виде и с собакой на поводке пройтись по сцене