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Инсайдер о разводе Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Он хотел, чтобы его бывшая жена жила вместе с ними во время карантина"

Инсайдер о разводе Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Он хотел, чтобы его бывшая жена жила вместе с ними во время карантина"

Развод 50-летнего Оливье Саркози и 33-летней Мэри-Кейт Олсен обрастает новыми подробностями о разногласиях бывшей пары. Инсайдеры выдвинули несколько версий, объясняющих, почему после пяти лет семейной жизни Мэри-Кейт потребовала срочного расторжения брака. По мнению источников из ее окружения, последней каплей мог стать переезд бывшей жены Саркози Шарлотты Бернар в их загородный дом на время пандемии.

У Шарлотты Бернар и Оливье Саркози растут двое детей, сын Жюльен и дочь Марго, которых пандемия коронавируса застала в Нью-Йорке. Оливье беспокоился за них и предложил Шарлотте, детям и своей маме переехать на время карантина в его загородный дом в Бриджхемптоне.


Оливье Саркози и Мэри-Кейт ОлсенОливье переживал за безопасность своей семьи в Нью-Йорке. Он настоял на том, чтобы Мэри-Кейт привезла его бывшую жену, детей и его мать из города в их дом. Мэри-Кейт любит его детей, но жить под одной крышей с его бывшей женой во время пандемии — это уже слишком,— прокомментировал подробности конфликта инсайдер.


По словам другого источника, Оливье Саркози поддерживал дружеские отношения с бывшей женой, которая присутствовала в числе гостей на его свадьбе с Мэри-Кейт.На праздниках и днях рождения Шарлотта ночевала в их доме в Бриджхемптоне. Для нее и Оливье дети всегда стояли на первом месте. У многих французов даже после развода семья остается на первом месте,— рассказал инсайдер.


Однако в соседстве Мэри-Кейт и Шарлотты источники из окружения Олсен видят не причину развода, а повод начать жить отдельно от Оливье.Они не предавали и не обманывали друг друга. Просто иногда пары расходятся. План переезда семьи был для Оливье способом двигаться дальше, а для Мэри-Кейт — последней каплей,— предполагает инсайдер.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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