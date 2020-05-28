Иосиф Пригожин объяснил популярность групп одной песни

Влада Некрасова

"Репертуар — это главный определяющий фактор успеха любого артиста, также как и хитовое кино: бывают люди одной роли, также и артисты одной песни", - приводит издание "Слово и Дело" словаТакже продюсер отмечает, что прославившиеся на одном хите музыканты могут испытывать трудности с созданием новой композиции, поскольку стараются сделать так, чтобы она превзошла ту, которая оказалась для них успешной. Фактически они вступают в соревнование с собой и это далеко не всегда достигает желаемого результата, ведь музыка это состояние души. Она должна не только ложиться на личность, но и быть близка аудитории, которой может быть целое поколение, только тогда возможен успех."Они могут сделать после этого еще сто песен, которые просто не зайдут. Артисты могут быть трижды талантливы, но востребованность целиком и полностью зависит от репертуара", - поясняет