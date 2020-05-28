История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у польского фермера приняла неожиданный оборот

Вадим Карасев

Ранее польский предприниматель заявил, что российский чиновник якобы вымогал у него полмиллиона долларов в качестве взятки. Как передает Лента.ру, по заданию Сергея Данкверта замглавы Россельхознадзора Константин Савенков через юриста (Суздальцев) требуют от президента компании «Млековита» Даруша Сапиньски крупную сумму денег в обмен на лояльное отношение к продукту польского производства и снятие ограничений. Жалоба соответствующего содержания уже поступила в российскую Генпрокуратуру.

Как передает газета «Известия», изучив все обстоятельства «инцидента», Россельхознадзор подал иск против сотрудников компании «Млековита». Представитель ведомства заявила, что информация, попавшая в Генеральную прокуратуру и СМИ, не соответствует дейтсвительности. А учитывая репутационный ущерб, приведший к дискредитации органов исполнительной власти РФ и распространение ложной информации, российские чиновники намерены судиться.