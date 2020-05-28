"Я видела столько несчастных худых женщин": Анна Седокова о весе, уходе за собой и питании

Вадим Карасев

37-летняя Анна Седокова решила пообщаться со своими поклонниками и ответила на популярные вопросы в инстаграме. Один из фолловеров спросил певицу, в каком весе она чувствует себя отлично. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" в ответ опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала стальной пресс.





172 рост, вес до карантина был 68, но мне так не нравится. Сейчас 65, через месяц цель — 60. А дальше посмотрим. Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье. Мне нравлюсь я и так и плюс десять. Все зависит от джинс, в которые я хочу сегодня влезть (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Седокова.





Звезда также раскрыла секрет, как убрать лишние сантиметры на талии. Исполнительница посоветовала для общего снижения массы тела бегать, прыгать по ступенькам и каждое утро делать упражнение "вакуум" и упражнения для нижней части пресса и "планку".

Певица сейчас придерживается интервального голодания.

20 часов не ем и 4 часа ем. В эти 4 часа не надо все время есть бургеры. Результат минус 3 кг за месяц, приятное потерянное ощущение голода. Оказалось, жизнь без завтрака существует!

— поделилась секретом бывшая солистка группы "ВИА Гра".





Не забывает она и о витаминах.

Пейте витамины Омега 3,6 и 9, если хотите быстро отрастить волосы. Результат увидите через месяц. Витамин С и D обязательно, когда нет солнышка. Но я больше люблю витаминные комплексы, где все вместе,

— рассказала она.

Анна призналась, что делает уколы красоты. Звезда уверена, что после 35 лет красота женщины во многом зависит от правильного выбора косметолога и умения пользоваться фотошопом.

Если серьезно, то я планирую быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули. И не сильно дорожу своими мимическими морщинками, чтоб с ними не расставаться,

— рассказала Седокова.

Исполнительница также рассказала про свои любимые ароматы. Ими оказались, Arabians от Montale и Bergamota от Le Labo.



