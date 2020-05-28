К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники

Влада Некрасова

Российская актриса Янина Студилина, получившая известность после роли Полины Зеленовой в молодежном сериале "Ранетки", разместила в инстаграме пост, в котором сообщила, что к ней в дом пытались залезть злоумышленники.





"Ночью вызывали полицию первый раз в Англии. Часа в три ночи я проснулась от странного звука в саду нашего дома. Кто-то что-то скреб или открывал. Прислушалась, надеялась, что зверь забрел (видели однажды оленя и лису). Разбудила мужа, поняли по звукам, что человек. Пошли, проверили двери, дом и вызвали полицию. Минут через 10-15 приехали два доброжелательных человека, осмотрели сад и сказали, что скорее всего пытались украсть велосипед (самая частая кража в Кембридже). Он как раз стоит в саду. Офицеры посоветовали закрывать окна на первом этаже на ночь обязательно", — написала Студилина.

По словам актрисы, ее пес Лео, который обычно лает на прохожих, притих. Он молчал даже, когда полицейские осматривали место с фонарем. После этого случая заснуть Янине Студилиной удалось только, когда "уже было светло".

В посте она рассказала, что это не первый раз, когда к ней лезут воры.

"Однажды, когда я училась в Финансовой академии на четвертом курсе, проснулась с тяжелой головой и поздно. Не сразу поняла, что ко мне в квартиру залезал кто-то, пустил газ и вынес деньги (мне тогда ребята сдавали на выпускной), украшения и кошелек. В полиции сказали, что это "наводка", поэтому, кроме наличных, они другое не брали. А еще рядом с моей головой было два следа мужских ног. Неприятно и жутко. Хорошо, что не проснулась в тот момент", — вспомнила Янина Студилина.

В итоге выпускной актриса устроила за свой счет. Об этом случае она никому не стала рассказывать.





"Теперь я очень внимательна к таким вещам, особенно когда в доме есть еще и ребенок (Студилина воспитывает дочь Аню (три года) вместе с мужем Александром Роднянским — младшим. — Прим.ред.)", — подчеркнула актриса.