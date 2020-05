К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники

View this post on Instagram

Ночью вызывали полицию 🚓 первый раз в Англии. Часа в 3 ночи я проснулась от странного звука в саду нашего дома. Кто-то что-то скрёб или открывал... Прислушалась , надеялась что зверь забрёл (видели однажды оленя и лису) , разбудила мужа, поняли по звукам что человек. Притих , пошли проверили двери , но признаться, забора у нас нет и двери смешные. Проверили дом и вызвали полицию. Приехали минут через 10-15 два доброжелательных человека, проверили сад, сказали скорее всего пытались украсть велосипед (самая частная кража в Кембридже),который стоит в саду на замке и посоветовали закрывать окна на первом этаже на ночь обязательно. У машины и так сел аккумулятор за неё я не волновалась...в итоге заснула, когда уже было светло 🙋🏼‍♀️ К вам, когда нибудь залезали в дом или квартиру? Когда я училась в Фин Академии на 4 курсе проснулась с тяжелой головой и поздно, не сразу поняла, что ко мне в квартиру залезал кто-то, пустил газ и вынесли Деньги (мне сдавали на #выпускной ребята) , украшения и по мелочи кошелёк. #Полиция сказали #наводка и пришли за наличными, поэтому другое не брали. Рядом с моей головой было два следа мужских ног... неприятно и жутко. Хорошо, что не проснулась тогда. А выпускной гуляли в итоге за мой счёт, кроме близкой подруги я особо и не говорила никому. Поэтому теперь я очень внимательна к таким вещам, особенно когда ребёнок в доме. Будьте здоровы и в безопасности 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ ps и да , наш Лео 🐶 который так долго лает на прохожих и соседей , притих и лежал. Мой маленький мальчик не подал и звука, даже когда полиция рядом с местом где он спит ходила и светила фонарем в сад и на него. У кого есть #такса ? Если залезут чужие в дом не подадут знак ? Или маленький просто? #ограбление #собакаохранник #такса #собакадругчеловека #собака #englishcreamdachshund