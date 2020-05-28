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К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники

К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники
Российская актриса Янина Студилина, получившая известность после роли Полины Зеленовой в молодежном сериале "Ранетки", разместила в инстаграме пост, в котором сообщила, что к ней в дом пытались залезть злоумышленники.
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Ночью вызывали полицию 🚓 первый раз в Англии. Часа в 3 ночи я проснулась от странного звука в саду нашего дома. Кто-то что-то скрёб или открывал... Прислушалась , надеялась что зверь забрёл (видели однажды оленя и лису) , разбудила мужа, поняли по звукам что человек. Притих , пошли проверили двери , но признаться, забора у нас нет и двери смешные. Проверили дом и вызвали полицию. Приехали минут через 10-15 два доброжелательных человека, проверили сад, сказали скорее всего пытались украсть велосипед (самая частная кража в Кембридже),который стоит в саду на замке и посоветовали закрывать окна на первом этаже на ночь обязательно. У машины и так сел аккумулятор за неё я не волновалась...в итоге заснула, когда уже было светло 🙋🏼‍♀️ К вам, когда нибудь залезали в дом или квартиру? Когда я училась в Фин Академии на 4 курсе проснулась с тяжелой головой и поздно, не сразу поняла, что ко мне в квартиру залезал кто-то, пустил газ и вынесли Деньги (мне сдавали на #выпускной ребята) , украшения и по мелочи кошелёк. #Полиция сказали #наводка и пришли за наличными, поэтому другое не брали. Рядом с моей головой было два следа мужских ног... неприятно и жутко. Хорошо, что не проснулась тогда. А выпускной гуляли в итоге за мой счёт, кроме близкой подруги я особо и не говорила никому. Поэтому теперь я очень внимательна к таким вещам, особенно когда ребёнок в доме. Будьте здоровы и в безопасности 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ ps и да , наш Лео 🐶 который так долго лает на прохожих и соседей , притих и лежал. Мой маленький мальчик не подал и звука, даже когда полиция рядом с местом где он спит ходила и светила фонарем в сад и на него. У кого есть #такса ? Если залезут чужие в дом не подадут знак ? Или маленький просто? #ограбление #собакаохранник #такса #собакадругчеловека #собака #englishcreamdachshund

A post shared by Янина Студилина (@yanina_studilina) on


"Ночью вызывали полицию первый раз в Англии. Часа в три ночи я проснулась от странного звука в саду нашего дома. Кто-то что-то скреб или открывал. Прислушалась, надеялась, что зверь забрел (видели однажды оленя и лису). Разбудила мужа, поняли по звукам, что человек. Пошли, проверили двери, дом и вызвали полицию. Минут через 10-15 приехали два доброжелательных человека, осмотрели сад и сказали, что скорее всего пытались украсть велосипед (самая частая кража в Кембридже). Он как раз стоит в саду. Офицеры посоветовали закрывать окна на первом этаже на ночь обязательно", — написала Студилина.

По словам актрисы, ее пес Лео, который обычно лает на прохожих, притих. Он молчал даже, когда полицейские осматривали место с фонарем. После этого случая заснуть Янине Студилиной удалось только, когда "уже было светло".


В посте она рассказала, что это не первый раз, когда к ней лезут воры.

"Однажды, когда я училась в Финансовой академии на четвертом курсе, проснулась с тяжелой головой и поздно. Не сразу поняла, что ко мне в квартиру залезал кто-то, пустил газ и вынес деньги (мне тогда ребята сдавали на выпускной), украшения и кошелек. В полиции сказали, что это "наводка", поэтому, кроме наличных, они другое не брали. А еще рядом с моей головой было два следа мужских ног. Неприятно и жутко. Хорошо, что не проснулась в тот момент", — вспомнила Янина Студилина.

В итоге выпускной актриса устроила за свой счет. Об этом случае она никому не стала рассказывать.


"Теперь я очень внимательна к таким вещам, особенно когда в доме есть еще и ребенок (Студилина воспитывает дочь Аню (три года) вместе с мужем Александром Роднянским — младшим. — Прим.ред.)", — подчеркнула актриса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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