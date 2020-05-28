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Кабмин договорился с американской компанией о поставках сжиженного газа

Кабмин договорился с американской компанией о поставках сжиженного газа
Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил Меморандум о сотрудничестве с американской компанией "Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк." по поставкам сжиженного газа в Украину. Об этом написал присутствовавший на заседании народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
Согласно Меморандуму, объем поставок сжиженного газа из США в Украину, составит 5,5 миллиарда кубических метров в год. Документ также предусматривает "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной".
При этом, цена топлива будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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