Кабмин договорился с американской компанией о поставках сжиженного газа

Лидия Мартынова

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил Меморандум о сотрудничестве с американской компанией "Луизиана Нэчурал Газ Экпортс инк." по поставкам сжиженного газа в Украину. Об этом написал присутствовавший на заседании народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.Согласно Меморандуму, объем поставок сжиженного газа из США в Украину, составит 5,5 миллиарда кубических метров в год. Документ также предусматривает "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной".При этом, цена топлива будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.