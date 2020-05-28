Кабмин согласовал кандидатуру главы Киевской ОГА

Влада Некрасова

Кабинет министров согласовал кандидатуру Василия Володина на должность главы Киевской областной государственной администрации.Решение было принято сегодня, 27 мая, во время заседания правительства, после короткого отчета Володина о работе в качестве и.о. главы Киевской ОГА.Володин родился в 1979 году в селе Корсунка Черкасской области, закончил Львовский университет им. Франко ("международные отношения", специалист-переводчик). Заслуженный юрист Украины.Работал менеджером по внешнеэкономической деятельности ЧП "Укрфермерпостач" (2002 год), был замдиректора ООО "Торговый дом Дивиком" и ООО "Группа компаний УКРАГРО" (2003-2004).С весны 2004-го - на госслужбе в Минюсте, в 2006-2010 годах - в Госагентстве по инвестициям и инновациям, с 2010-го - замгендиректора ГП "Государственная инвесткомпания", с 2011-го - зампредседателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития", с 2012 по 2019-й - директор департамента правового обеспечения Нацкомиссии госрегулирования в сфере связи и информатизации.