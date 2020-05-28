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Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании коронавирусом

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании коронавирусом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров впервые дал комментарии по поводу просочившихся в СМИ слухов о его заболевании COVID-19. Он заявил, что является «абсолютно здоровым человеком».

Ранее появилась информация о том, что у Кадырова якобы диагностировали коронавирусную инфекцию, и он находится в больнице в Москве. Позже руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 Магомед Даудов опроверг информацию о заболевании главы Чечни.

Накануне у Рамзана Кадырова на видео с совещания оперативного штаба в Грозном заметили катетер в руке.  

Сегодня в прямом эфире в социальной сети Instagram в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева глава Чеченской Республики заявил о том, что ставил капельницу для поднятия иммунитета.

, - цитирует РИА Новости Кадырова.

Глава Чечни также сообщил, что праздник Ураза Байрам отмечал дома на самоизоляции. По его словам, раз он призывает граждан сидеть дома, то и сам должен первым показывать пример.

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По материалам: u-f.ru

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