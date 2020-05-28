Как Малфой из "Гарри Поттера": Настасья Самбурская удивила сменой имиджа

Алексей Вольцев

. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская, которую привыкли видеть с темным цветом волос, опубликовала в инстаграме фотографию в новом образе: она стала блондинкой с короткой стрижкой."Джентльмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали директ", — написала она.

У пользователей мнения разошлись. Кому-то понравилось, как выглядит актриса со светлым цветом волос, кто-то начал шутить, а некоторые не оценили такие перемены в ее стиле.

"Сегодня как раз день брюнеток", — посмеялась актриса Алика Смехова.

"А брюнеткой лучше", — прокомментировала @yagodkatravel.

разместила в соцсети пост, в котором рассказала, что устала от мужчин, которые "отыгрываются за все свои неудачи и комплексы" на ней, а также что ей в одиночку приходится "большим трудом добиваться своих целей".

"При всей своей активности, я в первую очередь женщина и мне хочется спокойствия и заботы и при этом заниматься любимым делом, а не с мечом наперевес лезть в бой. И чем больше я пытаюсь обрести эту гармонию, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы", — написала она.