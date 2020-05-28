Коммунисты выдвинули своего кандидата на выборы губернатора Краснодарского края

Вадим Карасев

В Краснодарском крае, несмотря на пандемию, вызванную распространением коронавирусной инфекции, готовятся к губернаторским выборам, которые планируют провести в сентябре 2020 года. В среду стало известно, кто будет кандидатом на предстоящих выборах от коммунистической партии. Им стал 36-летний уроженец Краснодара Александр Сафронов, сообщает Комсомольская правда Краснодар.

Кандидатуру Александра Сафронова выдвинули во время заседания краевого комитета КПРФ, проходившего в формате видеоконференции. Предложение главы регионального отделения партии Николая Осадчего о выдвижении на губернаторские выборы Сафронова было принято единогласно.

Новоиспеченный кандидат отметил, что у партии есть команда и программа, которую позже представят. По словам Сафронова, они будут добиваться улучшения жизни краснодарцев и укрепления позиции партии в обществе. На данный момент ждут поддержки президиума Центрального комитета КПРФ. После этого на конференции крайкома сообщат об окончательном решении о выдвижении кандидата.

Александр Сафронов с 2006 года состоит в партии КПРФ. На сегодняшний день он является помощником депутата Госдумы РФ. Помимо основной деятельности, Сафронов ведет информационно-политическую программу «Красный Политобзор» на Youtube-канале.

Ранее действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о своем намерении баллотироваться в будущих выборах на второй срок.

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