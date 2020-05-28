Косачев высказался о праве народов на самоопределение в случае переворота

Лидия Мартынова

В случае госпереворота и прекращения действия конституции народы конкретного государства должны получать право на самоопределение, которое должно признавать международное сообщество, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Есть цивилизованный диалог, касающийся сохранения территориальной целостности, который ведут власти Испании и Каталонии", - сказал Косачев в среду в ходе лекции в рамках "Потсдамских встреч".

Но если совершен госпереворот, как это произошло в 2014 году на Украине, и конституция страны на время перестала действовать, "народы, не согласные с этим переворотом, должны получить право на самоопределение, а международное сообщество должно признавать за ними такое право", подчеркнул сенатор.

Также Косачев считает недопустимым силовое обеспечение территориальной целостности государства.