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Лавров подверг критике односторонние санкции во время пандемии COVID-19

Лавров подверг критике односторонние санкции во время пандемии COVID-19

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал введение односторонних санкций во время эпидемии коронавируса и других мировых катаклизмах недопустимым и негуманным шагом.

Министр отметил, что Россия решительно выступает против этой антигуманной практики, совершенно недопустимой в период общечеловеческих катаклизмов.

Глава МИД РФ уверен, что от санкционных мер необходимо воздержаться хотя бы до тех пор, пока в мире не нормализуется ситуация с пандемией, пишут «Известия».

Двадцать второго мая Минторговли Соединённых Штатов внесло в чёрный список 24 организации КНР за деятельность, которая противоречит интересам нацбезопасности США.

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По материалам: u-f.ru

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