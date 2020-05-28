Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Вадим Карасев

Некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

"Приходится констатировать, что пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма. Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы", - написал дипломат.

По мнению Лаврова, истинная причина игнорирования принципов гуманизма связана с "неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит". Кроме того, он отметил, что некоторые страны пытаются возложить ответственность за распространение инфекции на Китай или спекулировать на теме российской помощи зарубежным странам.

"Дошло до... противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственная ситуация", - подчеркнул министр.

Лавров назвал такие действия стран Запада "политизацией гуманитарных вопросов", а также констатировал, что "солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан".

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить военные учения на время распространения коронавируса. Письмо с такой инициативой в Брюссель направил Сергей Лавров.