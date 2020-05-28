Лавров рассказал о запрете Запада обращаться за помощью к России

Лидия Мартынова

Западные страны запрещают некоторым своим партнером, пострадавшим от пандемии коронавируса, обращаться за помощью к России. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times написал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью „укрепления геополитического влияния“. До унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», — написал дипломат.

Он считает, что западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств.

«Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира — хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки? Ведь, в том числе по оценке ООН, такие санкции, сужающие возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, серьезно осложняют усилия по охране здоровья населения, бьют по его наиболее уязвимым, незащищенным слоям», — отметил он.

Кроме того, Лавров считает, что пандемия показала миру ряд примеров дефицита гуманизма.