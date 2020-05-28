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Лица без гражданства получат в России временные удостоверения личности

Лица без гражданства получат в России временные удостоверения личности

Людям, лишившихся гражданства, а также иностранцам без документов в России предлагают выдавать временные удостоверения личности, которые легализуют их присутствие в стране. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в июне.

На сегодняшний день в России остаются более пяти тысяч человек, у которых нет гражданства или документа, удостоверяющего личность. На них не распространяются нормы закона о гражданстве Российской Федерации, а их правовой статус не уточнён. Как правило, это бывшие заключённые, которых невозможно депортировать ввиду отсутствия у них гражданства других стран или граждане СССР, приехавшие в Россию после 1 ноября 2002 года, но не получившие новое гражданство.

В действующем законодательстве есть специальная процедура установления личности иностранца без документов, удостоверяющих личность. Однако после того, как личность установлена — людям без гражданства не полагается никаких документов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом Конституционный Суд РФ признал, что федеральный законодатель вправе установить специальный миграционный статус лица без гражданства, которого невозможно депортировать, поскольку нет государства, готового его принять. Что, в свою очередь, предполагает выдачи такому человеку документа, подтверждающего полученный статус.

Поэтому авторы законопроекта предлагают выдавать лицам без гражданства специального временного удостоверения личности. Обладатель такого удостоверения сможет работать без получения дополнительных разрешительных документов. Владелец такой справки сможет также встать на временный учёт по месту фактического проживания.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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