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Лидер «Ласкового мая» назвал Шнурова гаденышем и помойником

Лидер «Ласкового мая» назвал Шнурова гаденышем и помойникомАндрей РазинФото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин с возмущением отреагировал на слова певца Сергея Шнурова о ненужности российских звезд и назвал фронтмена «Ленинграда» гаденышем и помойником. Ответ Шнурову Разин опубликовал на своей странице в Instagram.

«Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях», — написал Разин.

Певец также заметил, что выступает на Днях города в среднем до 30 раз за год, «потому что группа "Ласковый май" нравится людям», а невостребованность «Ленинграда» на подобных мероприятиях объяснил переизбытком матерных выражений в текстах песен Шнурова.

Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях. У меня до 30 мероприятий в год проходит на праздновании Дней города. И это продолжается уже более 30 лет. Ты хочешь сказать, что я делюсь с кем-то какими-то деньгами? Да ни с кем я не делюсь. Меня приглашают и в этом году, и в следующем уже запланированы мероприятия, потому что группа «Ласковый май» нравится людям и, в отличие от тебя, неумытая морда, мы стараемся людям дарить добро, и поем хорошие культурные песни, а не агрессивные, как у тебя, где мат-перемат, и где людям вообще находиться даже рядом в одном помещении с тобой невозможно, потому что более ужасного творчества даже представить нельзя. Я представляю что бы было с тем руководителем, который пригласил бы тебя на День города. Я думаю, что его бы сняли с должности после тех матов, которые горожане услышали бы на этом мероприятии. Они бы впали в обморок. Поэтому прекрати завидовать и писать всякую грязь. Шнур, как ты был помойником, так ты им и остался. И не путай, пожалуйста, артистов, которые выступают на Днях города и других государственных мероприятиях с твоим творчеством. Они ничего общего не имеют.🙏😱🤦‍♂️

Фото опубликовано @razin_andrei_lm

«Шнур, как ты был помойником, так ты им и остался. И не путай, пожалуйста, артистов, которые выступают на Днях города и других государственных мероприятиях с твоим творчеством. Они ничего общего не имеют», — заключил Разин.

Ранее Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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