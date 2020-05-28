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Любовный гороскоп на июнь 2020 года

Любовный гороскоп на июнь 2020 года

Связать жизнь можно с кем угодно, а вот построить гармоничные отношения — далеко не с каждым. Июньские звезды расставят все по своим местам, а астрологи подскажут, как найти свое счастье.

Долгожданный июнь принесет многим людям кризис в отношениях. Но любовный гороскоп расскажет, как обойти все трудности. Счастье в личной жизни во многом будет зависеть от энергетики звезд, планет и Луны, влияние которых будет меняться постоянно. Мы предлагаем проследить за этим, ведь каждая неделя подарит что-то свое разным Знакам Зодиака.


Неделя с 1 по 7 июня 2020 года попадет под влияние лунного затмения и Полнолуния в Знаке Стрельца. Это указывает на то, что первый удар от звезд на себя примут представители стихии Огня. Овнам, Львам и Стрельцам гороскоп советуют заранее наполниться счастьем: грядут большие перемены. Полнолуние поможет обрести то, что оптимально подходит по темпераменту, поддержит начинания и реализует все желания. Большую часть судьбоносных решений лучше перенести на время растущей Луны — с 18 июня по 12 июля. Так будет меньше шансов ошибиться, а принятые действия в итоге приведут к удаче в любви и семейных отношениях.

Неделя с 8 по 14 июня ознаменуется влиянием ретроградной Венеры и убывающей Луны в Водолее. Звезды пророчат позитивные перемены всем Знакам Зодиака, но особенную удачу обретут представители Воздушной стихии. Астрологи предупреждают, что разворот Венеры может привести к возникновению недопониманий в личных отношениях. Возможны интриги, замешательства, загадки и неопределенность. Это время, когда не стоит заглядывать далеко в будущее: велика опасность сделать неправильные прогнозы, обмануться иллюзиями. Спастись от негатива будет возможно при помощи духовных практик, творчества и семейной поддержки.

Свободные Близнецы, Весы и Водолеи получат отличный шанс начать долгосрочные и счастливые романические отношения. Стоит присмотреться к окружению: среди знакомых людей есть тот, кто идеально подходит на роль второй половинки. Семейным же представителям Воздушных Знаков придется упорно работать, возвращая в отношения подорванное доверие и потерянную гармонию.



Неделя с 15 по 21 июня пройдет под знаком убывающей Луны в Тельце, что бросит тень на личную жизнь представителей Знаков Земли. Астрологические тенденции значительно усложнят взаимопонимание между партнерами. В жизнь многих придут неприятные перемены, но именно Тельцов, Дев и Козерогов ждут изменения, свыкнуться или бороться с которыми будет непросто. Но нет ничего непреодолимого, инициатива останется за ними, а значит, есть все шансы переступить неприятности и смело пойти вперед, к далеко идущим планам и счастливой жизни.

Неделя с 22 по 28 июня сулит неприятности, которые вызовет рост Луны вкупе с возвращением Венеры к прямому движению. Этот период может вызвать большие эмоциональные перепады, что многих заставит понервничать. Эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают: причиной такого настроения станет желание невозможного. Раки, Скорпионы и Рыбы будет особенно чувствительны к подобным влияниям, поэтому несложно догадаться, что подобные требования могут очернить их отношения. К счастью, последние дни июня помогут многим привлечь гармонию и страсть в свой союз.

Астрологи советуют не пропустить 29 и 30 июня, именно в это время звезды расположатся в выгодном аспекте, который поможет пересмотреть свою личную жизнь, выявить в ней проблемы и способы выходы из кризиса.

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По материалам: dailyhoro.ru

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