Лунный день сегодня 28 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждый из нас выбирает свой путь. Чтобы сделать его проще и счастливее, воспользуйтесь советами астрологов из ежедневного лунного календаря.

Май подходит к концу, приближается лето, а значит, перед нами уже начинают открываться новые пути, природа готова к очищению, обновлению, пробуждению новой силы. Сегодня словно из ниоткуда возникнет масса дел, желаний, мыслей, но постарайтесь не мешать все в одну кучу и разделять работу и удовольствия. Ключевые темы суток — творчество во всех его проявлениях и, конечно же, любовь.

Фаза Луны: 6-7 лунные сутки. Сегодня растущая Луна во Льве поможет найти верную тактику за счет обостренной интуиции и эмпатии. Важен эмоциональный настрой, так как многие дела пойдут живее на фоне переживаний, воспоминаний, энтузиазма.

Магнитные бури: есть угроза слабой магнитной бури. Важно обезопасить себя от негативных воздействий.

Благоприятные дела 28 мая:

принятие важных решений;творческие и интеллектуальные занятия;признания в любви;демонстрация независимости;принятие чужого мнения.

Опасности и риски 28 мая:

Домашние дела по лунному календарю

самонадеянность, дерзость, надменность;эмоциональная привязанность к людям, вещам, воспоминаниям;проявление некомпетентности;навязывание другим своих желаний;критика.

Сегодня можно позволить себе расслабиться и ничего не делать. Если вы не привыкли просто лежать на диване, придумайте себе приятные занятия. Главное — не заставлять себя, а делать что-то с удовольствием. Таким образом вы подсознательно приведете энергию к гармонии и восстановите внутренние силы.

Работа и деньги в четверг

Обстоятельства в деловой сфере складываются благополучно, но не стоит брать на себя повышенные обязательства. Главный секрет успеха сегодня — вовремя проснуться и не опоздать на работу. Продуктивность работы во многом зависит от внутреннего настроя и от того, как вы сумеете подстроиться под обстоятельства.

Луна во Льве — отличный момент для решения финансовых вопросов. Есть большая вероятность, что многим хватит упорства, выдержки и усердия для того, чтобы справиться с объемом дел, которые хлынут сегодня мощным потоком. Все это подкрепится хорошим отношением руководства и достойным вознаграждением.

Внешний вид при Луне во Льве

По части имиджа эксперты сайта dailyhoro.ru советуют следовать своему вкусу, но и не пренебрегать подсказками родных и близких людей. Сегодня чувство меры может отказать, особенно в украшениях и макияже. Единственная вольность, которую можно себе позволить из яркого — аксессуары и украшения оранжевого или красного цвета, причем как в деловом, так и в романтическом стиле. Так вы сделаете свой образ более успешным и повысите свой социальный статус.

Любовь и отношения сегодня

Прогноз на любовь порадует многих, особенно тех, кто давно подумывает о семье и браке. Наступает благоприятное время, чтобы сделать правильный шаг навстречу своей любви. Одиноким людям астрологи советуют выбирать тех, кто мил сердцу, но при этом не стоит никого посвящать в обстоятельства своей частной жизни, чтобы не спугнуть свое счастье. Семейным людям лунный Лев обещает гармонию в совместной жизни: под его началом страсть в браке разгорится сильнее.

Настроение и здоровье 28 мая

Ожидайте прибытия счастливых событий. В такой атмосфере важно не впасть в эйфорию и не возгордиться. Не теряйте контроль над собой и ситуацией. Будьте внимательны и старайтесь не откровенничать с посторонними людьми: тайны могут быть использованы против вас. Астрологи также предупреждают, что в пылу активности может притупиться чувство опасности. Возрастет риск травм по неосторожности, а также угроза энергетических атак.