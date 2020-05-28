Лунный календарь стрижки волос на месяц

Вадим Карасев

Стричь волосы можно привычным способом, а можно выбрать идеальный день для смены прически и привлечь в жизнь нужные перемены. В лунном календаре на июнь 2020 года каждый сможет найти подходящий день для того, чтобы преобразиться и сохранить силу локонов.

Стрижка волос в определенные дни недели позволяет не только сменить прическу, но и отрастить локоны, а также скрыться от недоброжелателей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать также лунную энергетику, которая может как помочь, так и навредить волосам. Советы астрологов помогут выбрать лучшее время для того, чтобы сменить прическу и привлечь в жизнь счастье.

Денежная стрижка

Рост Луны в Скорпионе 3 и 4 июня — отличное время для решения финансовых вопросов. Стрижка в эти дни усилит интуицию, что поможет привлечь деньги. 23 июня Луна растет в Раке, и в этот день стрижка волос станет залогом материального благополучия. Рост Луны во Льве 25 июня поможет сохранить авторитет и найти способ увеличения финансового потока. 26 и 27 числа Луна в Деве — благоприятное время для смены прически. Новая стрижка придаст уверенности, необходимой для новых успехов в деловой среде.

Когда стричь волосы, чтобы привлечь любовь

18 июня, когда Луна будет в Тельце, стричь волосы — к увеличению обаяния. Повысить привлекательность поможет прическа, сделанная во время убывающей Луны в Близнецах 20 июня. Рост Луны в Раке 22 июня обеспечит быстрый рост локонам после стрижки, а также позволит обрести гармонию, необходимую для налаживания личной жизни и семейных отношений.

Благоприятные дни для стрижки

Стрижка волос 2 июня под влиянием растущей Луны в Весах сохранит здоровье и блеск волос. 9 и 11 июня, во время пребывания Луны в Водолее, подравнивание кончиков улучшит эмоциональный фон. Стрижка 12 и 13 июня во время пребывания Луны в Рыбах замедлит рост волос, однако локоны будут здоровыми и сияющими. 14 и 16 числа, когда Луна будет в Овне, стрижка позволит надолго сохранить выбранный образ, а также справиться с трудностями на пути к благополучной жизни. 28 июня рост Луны в Весах — удачное время для стрижки. Подравнивание кончиков волос убережет от появления перхоти и не даст локонам ослабнуть. 30 числа под влиянием Луны в Скорпионе стрижка будет отличной подстраховкой от неприятностей.

Неблагоприятные дни для стрижки волос

Первый день месяца Луна будет расти в Весах. В этот день стрижка волос нежелательна и чревата появлением перхоти. Стричь волосы 5 и 6 числа, когда Луна пребывает В Стрельце — к депрессии и неприятностям. Луна в Козероге — не лучшее время для смены прически. 7 и 8 июня новая стрижка может повлечь проблемы не только с настроением, но и с волосами. Стричь волосы 10 числа— к проблемам со здоровьем. Убывающая Луна в Овне 15 числа — не время для стрижки. Стричь локоны во время пребывания Луны в Тельце 17 числа — к депрессии. Неудачным будет поход в парикмахерскую 19 числа: Луна в Близнецах не подарит позитивной энергетики. Новолуние в Раке 21 июня — не время для стрижки: она может стать причиной депрессии. 24 июня Луна во Льве продолжает свой рост, и в это время стричь волосы — к неприятностям в личной жизни. 29 июня Луна растет в Весах, этот день неблагоприятен для похода к стилисту.