Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни

Вадим Карасев

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Сотрудники скорой помощи в Казани привезли домой пожилого пациента после выписки из больницы, оставили его у соседей и соврали, что тот был госпитализирован не из-за COVID-19. Об этом «Подъему» рассказала соседка.

По ее словам, несколько дней назад поздно вечером медики довезли 86-летнего мужчину до адреса проживания, но там выяснилось, что он забыл ключи, а родственников в квартире не оказалось. Работница скорой обратилась за помощью к живущим по соседству людям, сказав, что в клинике нет мест, и им придется оставить пенсионера в подъезде. «Естественно, я спросила, не с ковидом ли он лежал, она меня уверяла, что нет», — сказала собеседница издания.

Россияне предупредили, что у них маленький ребенок, и они опасаются за его здоровье, но согласились принять пожилого человека. Тогда медработница отдала справку о состоянии его здоровья и быстро ушла. Когда соседи посмотрели на документы, оказались, что мужчина лежал в больнице с коронавирусом. При этом он все время кашлял и был без маски. Граждане сразу вывели его из квартиры. Пенсионеру пришлось дожидаться приезда племянника в коридоре.

«Как они могли так поступить? Бросить пожилого человека, завести к соседям с маленьким ребенком? Они даже не связались с родственниками перед тем, как везти его ночью домой», — возмутилась соседка. Она добавила, что написала жалобу на имя президента, так как местные чиновники никак не отреагировали на случившееся.

В Минздраве Татарстана «Подъему» сообщили, что проведут служебную проверку. Там заверили, что мужчина не представлял опасности для семьи и маленького ребенка, потому что уже переболел.