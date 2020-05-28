Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни

Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни

Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезниФото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Сотрудники скорой помощи в Казани привезли домой пожилого пациента после выписки из больницы, оставили его у соседей и соврали, что тот был госпитализирован не из-за COVID-19. Об этом «Подъему» рассказала соседка.

По ее словам, несколько дней назад поздно вечером медики довезли 86-летнего мужчину до адреса проживания, но там выяснилось, что он забыл ключи, а родственников в квартире не оказалось. Работница скорой обратилась за помощью к живущим по соседству людям, сказав, что в клинике нет мест, и им придется оставить пенсионера в подъезде. «Естественно, я спросила, не с ковидом ли он лежал, она меня уверяла, что нет», — сказала собеседница издания.

Россияне предупредили, что у них маленький ребенок, и они опасаются за его здоровье, но согласились принять пожилого человека. Тогда медработница отдала справку о состоянии его здоровья и быстро ушла. Когда соседи посмотрели на документы, оказались, что мужчина лежал в больнице с коронавирусом. При этом он все время кашлял и был без маски. Граждане сразу вывели его из квартиры. Пенсионеру пришлось дожидаться приезда племянника в коридоре.

«Как они могли так поступить? Бросить пожилого человека, завести к соседям с маленьким ребенком? Они даже не связались с родственниками перед тем, как везти его ночью домой», — возмутилась соседка. Она добавила, что написала жалобу на имя президента, так как местные чиновники никак не отреагировали на случившееся.

В Минздраве Татарстана «Подъему» сообщили, что проведут служебную проверку. Там заверили, что мужчина не представлял опасности для семьи и маленького ребенка, потому что уже переболел.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ
На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ
Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе
Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы
Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут
Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне
Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Российские медики привезли пациента на скорой и бросили на полу
Известный стилист насмерть сбила пенсионера в центре Москвы
Несколько ведомств проверяют случай с "тяжелым" пациентом из Омской области, от которого медики скорой потребовали 500 рублей на бензин до больницы
На Ставрополье "скорая" бросила инвалида с инсультом на улице