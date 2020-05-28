Медленный рост четвертый день подряд: Итоги биржевой торговли 28 мая

Алексей Вольцев

Четвертый день подряд продолжается медленный рост на фондовых рынках в глобальных регионах мира — Азии, Европе и США. Фондовые индексы растут в надежде на восстановление экономики после снятия ограничений. Однако эскалация американо-китайской напряженности продолжает снижать настроение инвесторов — прежде всего частично на биржах в Азии. Американский министр иностранных дел объявил, что потеря автономии может привести к отмене особого статуса Гонконга для США, что поставит под угрозу его роль глобального финансового центра.

В среду и утром в четверг, 28 мая, цены на нефть продолжили снижаться на известии, что фактические запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,7 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1,9 млн баррелей. На рынок нефти повлиял и слух, что Россия больше не намерена выполнять в июле условия сокращения добычи по сделке внутри ОПЕК+. Однако во второй половине дня в четверг цены на нефть вновь стали расти. Вечером — очень быстро.

В четверг биржевой день начался ростом на фондовых рынках Азии. По итогам дня в Токио Nikkei показал рост 2,32%, австралийский индекс S&P/ SX 200 — +1,32%, в то время как южнокорейский индекс Kospi на закрытии показал минус 0,13%, в Гонконге — минус 0,72, на Тайване — минус 0,64. Здесь снижение было связано с напряженностью вокруг Гонконга. Но рядом все фондовые рынки Китая, за исключением одного — в Шэньчжэнe (Гуандун), закончили день ростом.

Вслед за азиатскими торги на биржах в Европе также начались с повышения индексов. Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 сразу же на открытии вырос на 0,67%, индекс Stoxx Europe 600 — на 0,78%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 0,56%.

Дальше на открытии фондового рынка в Нью-Йорке был показан смешанный результат: индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил +0,58%, индекс S&P 500 — +0,55%, а индекс технологических акций Nasdaq Composite начал торговаться в минусе 0,21%.

В ходе дневных торгов и до вечера западноевропейские фондовые биржи и фондовый рынок в Нью-Йорке пребывали в позитивном настроении. Масштабный план восстановления экономики Европейской комиссии и лучшие, чем ожидалось, данные по безработице в США ослабили здесь опасения по поводу обострения американо-китайской напряженности.

В итоге в четверг основные западноевропейские фондовые рынки закрылись ростом. Лондонский индекс FTSE-100 составил +1,21%, франкфуртский индекс DAX — +1,06%, парижский индекс CAC-40 — +1,76%. В Милане индекс фондового рынка вырос на 2,46%, а в Мадриде — на 0,69%.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe вырос на 1,79%, а FTSE Eurofirst 300 — на 1,58%, в то время как индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 1,42%.

В Нью-Йорке индекс Dow Jones Industrial Average на момент закрытия европейского рынка составил +0,40%, индекс S&P 500 — +0,43%, а индекс Nasdaq — +0,36%.

Утром в четверг цена на нефть марки Brent упала на 1,78% до $ 34,12 за баррель, а на нефть марки WTI — на 2,62% до $ 31,95.

Однако к вечеру цены на нефть вернулись к росту. В августовском список фьючерсов Brent подросла в цене на $ 1,92 (5,55%) до $ 36,54, а WTI на $ 1,26 (3,68%)до $ 33,95.

Цена на золото в четверг росла из-за политической напряженности вокруг Гонконга. На спотовых торгах Нью-Йоркского товарного рынка цена золота выросла на 0,77%, до $ 1722,25 за унцию, а июньская поставка золота на 0,64% до $ 1721,65.

Из-за заявленного накануне в среду большого европейского пакета финансовой помощи евро в четверг укрепился относительно доллара до пикового значения за последние восемь недель — на 0,55% до $ 1,1063.