Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри сложили с себя королевские полномочия и обязанности, чтобы жить обычной самостоятельной жизнью и не привлекать внимания прессы, но уйти в тень им непросто. Особенно под ярким калифорнийским солнцем — переехав в Лос-Анджелес, пара оказалась окружена папарацци всех мастей, которые, похоже, открыли на герцогов Сассекских настоящую охоту.





Меган Маркл и принц Гарри

Так, в распоряжение сайта The Daily Beast попала информация, что Меган и Гарри страдают от нескончаемых атак дронов, которыми, как предполагается, управляют репортеры. Гаджеты массово запускают над домом, в котором сейчас живет пара вместе со своим годовалым сыном Арчи.

По данным The Daily Beast, было уже пять таких инцидентов — 9, 19, 20, 21 и 25 мая, о каждом из них Меган и Гарри сообщили полиции Лос-Анджелеса. По информации из заявлений, беспилотники пролетали на высоте около шести метров над землей.





Таким образом папарацци пытаются достать хоть какой-то эксклюзив о жизни пары на Голливудских холмах. Советы, как защититься от докучливых репортеров, паре, кстати, уже дала Линдси Лохан.

Они видят эти дроны и предполагают, что ими управляют фотографы, но они не могут быть уверенными на сто процентов. Меган получала угрозы и расистские оскорбления, когда выходила замуж, поэтому угроза террора для них реальна. Кроме того, представьте, если бы вы были на их месте, что бы вы чувствовали, когда дроны гудят у вас над головой, пока вы пытаетесь играть с сыном?

— поделился один из источников.

Напомним, что сейчас Меган и Гарри живут в доме, который, предположительно, принадлежит их другу, киномагнату Тайлеру Перри. Платят ли супруги арендную плату за жилище, журналистам пока неизвестно.





Зато недавно один из инсайдеров опроверг слухи, что принц Чарльз оплачивает охрану сына и невестки. По его словам, Меган и Гарри рассказали друзьям, что теперь намерены нанять собственную службу безопасности и оплачивать услуги из своих средств.

Они не просят о каком-то особом отношении к себе и, в общем-то, не получают его. Многие забывают, что они обычные люди. Они просто хотят безопасности, на которую мы все рассчитываем в наших собственных домах, они хотят, чтобы их уважали,

— заявил источник.





Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

По словам друга семьи, Гарри и Меган также все больше обеспокоены выходками папарацци, которые преследуют их на автомобилях, чтобы сфотографировать. Так, со слов человека из окружения пары стало известно об инциденте, произошедшем, когда Гарри и Меган развозили еду в рамках благотворительной акции.

Они ехали на автомобиле, когда их заметили папарацци и тут же пустились за ними в погоню. Их преследовали две машины, которые двигались очень беспорядочно. Когда они припарковались, одна из машин, следовавших за ними, пересекла две полосы движения, чтобы припарковаться. Автомобиль фотографа едва не спровоцировал аварию. Это было невероятно опасным и шокирующим инцидентом. Меган и Гарри были потрясены,

— поделился инсайдер.

Этот случай заставляет вспомнить о судьбе принцессы Дианы, которая погибла в автомобильной аварии, когда ее водитель попытался скрыться от папарацци в подземном туннеле в Париже. Принц Гарри сказал в прошлом году, что он вспоминает о смерти своей матери всякий раз, когда он видит вспышки фотокамер.