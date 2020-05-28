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Меркель оценила возможность снятия санкций ЕС с России

Меркель оценила возможность снятия санкций ЕС с России

Европа будет придерживаться санкций, введенных в отношении России, до тех пор, пока не начнется прогресс в реализации минских соглашений по ситуации на востоке Украины. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, страна которой со второй половины года будет председательствовать в ЕС.

«Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС. Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами.. Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций», — сказала Меркель.

При этом она готова придать «новые импульсы в отношениях» ЕС с Москвой, так как необходимо продолжать сотрудничество по ситуации на Ближнем Востоке, а также в сферах климата и здравоохранения.

«Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения», — подчеркнула канцлер.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после референдума в Крыму о воссоединении с Россией. Через год давление было усилено, но уже из-за ситуации на Донбассе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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