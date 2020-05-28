МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар

Лидия Мартынова

Москва считает возмутительными параллели, проводимые в Турции между сталинскими репрессиями в отношении крымских татар и политикой России в отношении полуострова, заявили в четверг в российском МИД.

По данным дипведомства, в мае в Турции прошла серия акций, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. На фоне пандемии коронавируса большинство этих мероприятий прошло в онлайн-режиме, "однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме".