Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар

МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар

МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар
Москва считает возмутительными параллели, проводимые в Турции между сталинскими репрессиями в отношении крымских татар и политикой России в отношении полуострова, заявили в четверг в российском МИД.

По данным дипведомства, в мае в Турции прошла серия акций, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. На фоне пандемии коронавируса большинство этих мероприятий прошло в онлайн-режиме, "однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки
История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у польского фермера приняла неожиданный оборот
История о "вымогательстве" главой Россельхознадзора взятки у
Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег
Украина вознамерилась войти на мировой космический рынок без денег
Погребение викингов обнаружилось под полом частного дома в Норвегии
Погребение викингов обнаружилось под полом частного дома в Норвегии
Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
Подкаст с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети
Подкаст с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети
Порошенко снова стал миллиардером
Порошенко снова стал миллиардером
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар
МИД оценил заявления Турции в годовщину переселения крымских татар
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице
«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Еще по теме

Выборы-2018: крымских татар призвали голосовать
В Санкт-Петербурге провели пикет в поддержку крымских татар
Адвокату Марку Фейгину ограничили выезд из России
Социологи: крымские татары не хотят обратно в Украину