МИД привел доказательства финансирования США биолаборатории у границ России

Вадим Карасев

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

МИД России представил доказательства финансирования Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси Соединенными Штатами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, несмотря на осуществляемый правительством Грузии «полный контроль и финансирование» этой биолаборатории, проводимые на ее базе исследования по факту курируются и оплачиваются военным ведомством США. Подтверждением этого можно считать проводившиеся там эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также по снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами.

В МИД настаивают на том, чтобы российские специалисты при ознакомлении с деятельностью лаборатории имели доступ ко всем корпусам зданий и ко всей документации. «Именно такой формат позволил бы обеспечить реальную проверку», — сказано в сообщении.

26 мая МИД распространил заявление, в котором говорится, что Россия хочет узнать реальные цели работы лаборатории в Тбилиси, однако грузинская сторона не отвечает на вопрос о возможности экспертного визита в данное учреждение. У Москвы, в частности, вызывает вопросы военно-биологическая деятельность иностранных государств на базе центра имени Лугара, которая была построена министерством обороны США. Также России известен ряд нарушений в работе лаборатории.

В апреле официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что в американских биолабораториях за рубежом могут вестись разработки смертельных патогенов. Одной из таких точек может быть лаборатория имени Лугара.