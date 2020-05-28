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Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"

Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов "Сани", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".

"ЦНИИ "Буревестник" выполнил обязательства по ГОЗ и отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах министерства обороны РФ", - сказали в пресс-службе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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