Минздрав: около 80% онкобольных детей в России выздоравливают

Влада Некрасова

Около 80% детей с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями в России выздоравливают, следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Выздоравливают примерно 80% детей с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями", - говорится в документе.

При этом на ранних стадиях заболевание выявляют лишь у 20% детей, объясняется это стертостью клинической картины и крайне быстрым развитием болезни, отмечают в Минздраве.

"В целях раннего выявления онкологических заболеваний проводятся профилактические медицинские осмотры детей, включая лабораторную диагностику... В 2019 году 25 миллионов детей прошли профилактические медицинские осмотры с целью раннего выявления заболеваний", - уточняется в документе.