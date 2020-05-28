Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале второго этапа смягчения ограничений в столице

Вадим Карасев

С 1 июня в российской столице начнется второй этап смягчения ограничений после вынужденных девяти недель "домашнего режима". С понедельника городские власти разрешают москвичам выходить из дома для прогулок и занятий спортом. О полной отмене самоизоляции, пропускного режима и других ограничений речь пока не идет (мэр Москвы Сергей Собянин продлил их до 14 июня), но покинуть квартиры, чтобы сходить в ближайший парк или сквер, гражданам будет можно уже с первого дня лета.

Две недели назад, напомним, в Москве начался первый этап смягчения органичений из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса — заработали крупные промышленные предприятия, возобновилось строительство. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, этот этап не привел к росту статистики новых случаев заражения COVID-19, поэтому с 1 июня стартует второй этап снятия ограничений.

Сергей Собянин

В рамках второго этапа возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, в том числе и граждане старше 65 лет, смогут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. За исключением "Зарядья" будут открыты городские парки и зеленые территории. При этом власти рекомендуют ограничивать радиус прогулки на два километра от места проживания.

Мэр Москвы объявил об усиленнии масочно-перчаточного режима. Выходя из дома, как сообщает сайт Собянина, граждане должны надевать защитные маски, а в общественных местах использовать перчатки.





Столичный градоначальник вводит график прогулок. Заниматься спортом на улице можно ежедневно, но только до 9.00. На обычные прогулки можно выходить с 9 утра до 21.00, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). Для каждого дома будет составлен график возможных прогулок, а ознакомиться с ним москвичи смогут на mos.ru, в "Яндексе" и мобильных приложениях.

На своем сайте Сергей Собянин также сообщил о запрете посещения детских площадок, использования лавочек и других элементов городской инфраструктуры. Мэр призвал горожан соблюдать социальную дистанцию на улице.



