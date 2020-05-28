"Мне стыдно за мужа тоже": Валерия отреагировала на скандал между Пригожиным и Шнуром

Вадим Карасев

В последние дни конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым стал одним из самых обсуждаемых в сети. 52-летняя певица Валерия отреагировала на происходящее в своем инстаграме.

Одна из подписчиц Валерии пристыдила супруга певицы в комментариях под ее постом, посвященному конфликту Шнура и продюсера. "Как бы то ни было Пригожин не сколько не лучше, как вы сказали морального преступника Шнура. Репутация никуда не исчезнет, Интернет помнит все", - написала некая Екатерина под ником @tykavka_kat.



Сама Валерия в ответ на это неожиданно призналась, что ей так же неловко из-за поведения Иосифа Пригожина. "Мне стыдно и за мужа тоже", - заявила артистка.

"Время, в которое сейчас мы живём, - это эпоха перемен. Все базовые координаты разъехались. Мораль - с большой буквы, настоящая, пошатнулась. И все, похоже, переходит на мир, в котором выигрывает тот, у кого кулак больше, - право сильнейшего. Стоило развиваться столько тысячелетий и так тонко прорабатывать эти вещи, для того чтобы в итоге выиграло право двора? "Ты можешь быть кем угодно, но у меня кулак больше, я тебе сейчас врежу, и вот я и победил", - написала Валерия.

В то же время супруга Иосифа Пригожина назвала Сергея Шнурова "моральным преступником", который умышленно растлевает общество.

Накануне Иосиф Пригожин решил ответить скандальному рокеру тоже в стихотворной форме, снабдив свое творение фотографией голого лидера "Ленинграда" с носком на половом органе.

Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! (Не знаю как тебя назвать) Ты для меня всегда был Шкуров, Тебе виднее, как лизать. Ведь не случайно стал заметен Твой пропитый до трещин лик. Теперь поешь не в туалете, Теперь в Госдуме штурмовик. Ты мне скажи, когда ты честен: Когда с трибуны ты вещал? Или когда свой голый пестик Со сцены публике совал? То ты на Первом лижешь руку, То на Втором лизнул башмак, Потом у Познера по мукам, И стало ясно, кто дурак. Ну ладно, слишком много чести Тебе стихом мне отвечать. Иди и ты со своею свитой, Куда советовал - со**ть!

Напомним, накануне Сергей Шнуров язвительно посмеялся в стихах над словами Иосифа Пригожина о бедствующих артистах.

"Ну Иосиф, ну отрезал, Ты заступник за весь мир, как Ганди, и *****, мать Тереза. Делегат артистов цирка! Я смеюсь, катаясь лёжа, Цирковой ты наш заступник. Представитель молодёжи, Ей бы ближе был Укупник. Театральный охранитель И налоговый плательщик? Хватит, все, ***, уберите, Этого борца за нищих. Ща от смеха обоссусь, Прости господи, Иисус", - написал Сергей Шнуров на своей странице в инстаграме.

Как писал NEWSTES, ранее Пригожин сравнил Шнура с "грязной женщиной с улицы", заявив, что "даже голубые так себя не ведут".