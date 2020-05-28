"Мне стыдно за мужа тоже": Валерия отреагировала на скандал между Пригожиным и Шнуром
В последние дни конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым стал одним из самых обсуждаемых в сети. 52-летняя певица Валерия отреагировала на происходящее в своем инстаграме.
Одна из подписчиц Валерии пристыдила супруга певицы в комментариях под ее постом, посвященному конфликту Шнура и продюсера. "Как бы то ни было Пригожин не сколько не лучше, как вы сказали морального преступника Шнура. Репутация никуда не исчезнет, Интернет помнит все", - написала некая Екатерина под ником @tykavka_kat.
Сама Валерия в ответ на это неожиданно призналась, что ей так же неловко из-за поведения Иосифа Пригожина. "Мне стыдно и за мужа тоже", - заявила артистка.
"Время, в которое сейчас мы живём, - это эпоха перемен. Все базовые координаты разъехались. Мораль - с большой буквы, настоящая, пошатнулась. И все, похоже, переходит на мир, в котором выигрывает тот, у кого кулак больше, - право сильнейшего. Стоило развиваться столько тысячелетий и так тонко прорабатывать эти вещи, для того чтобы в итоге выиграло право двора? "Ты можешь быть кем угодно, но у меня кулак больше, я тебе сейчас врежу, и вот я и победил", - написала Валерия.
В то же время супруга Иосифа Пригожина назвала Сергея Шнурова "моральным преступником", который умышленно растлевает общество.
Накануне Иосиф Пригожин решил ответить скандальному рокеру тоже в стихотворной форме, снабдив свое творение фотографией голого лидера "Ленинграда" с носком на половом органе.
Напомним, накануне Сергей Шнуров язвительно посмеялся в стихах над словами Иосифа Пригожина о бедствующих артистах.
"Ну Иосиф, ну отрезал, Ты заступник за весь мир, как Ганди, и *****, мать Тереза. Делегат артистов цирка! Я смеюсь, катаясь лёжа, Цирковой ты наш заступник. Представитель молодёжи, Ей бы ближе был Укупник. Театральный охранитель И налоговый плательщик? Хватит, все, ***, уберите, Этого борца за нищих. Ща от смеха обоссусь, Прости господи, Иисус", - написал Сергей Шнуров на своей странице в инстаграме.
Как писал NEWSTES, ранее Пригожин сравнил Шнура с "грязной женщиной с улицы", заявив, что "даже голубые так себя не ведут".