Мстил прокурорам: в Каховке кинологи выследили поджигателя прокуратуры (фото, видео)

Алексей Вольцев

В Каховке задержали поджигателя прокуратуры, которым оказался 27-летний местный житель, решивший таким образом отомстить работникам учреждения.

После того как пожар был потушен, полицейские на месте преступления обнаружили целый ряд вещдоков: окурки, бутылки с остатками зажигательной смеси, спички…

Также поджигатель оставил отпечаток обуви рядом с разбитым окном, через которое был совершен поджог. Оконное стекло кабинета было разбито с помощью тяжелого предмета, которого не было на месте преступления.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник херсонского областного главка полиции Александр Прокудин, полицейские привлекли кинолога со служебной собакой, при помощи которой установили путь скрывшегося преступника. Кроме того, просмотрели записи видеонаблюдения с соседних зданий, на которых увидели мужчину в красной куртке с шуруповертом в руках. Этого человека задержали спустя несколько часов возле местного ломбарда, куда он принес сдавать инструмент. Также полицейские сравнили следы обуви задержанного с теми, что остались на месте преступления, и они совпали.

Ранее задержанный неоднократно был судим за кражи и нанесение телесных повреждений. Недавно суд отпустил мужчину из-под стражи под залог и поэтому он решил поджечь здание прокуратуры, чтобы отомстить за его «преследование». Ночью он пытался просверлить отверстие в окне шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После этой неудачной попытки мужчина бросил в окно две бутылки «коктейля Молотова», в результате чего и произошел пожар.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ст. 347 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Киевом полиция задержала виновника масштабного пожара, который сначала поджег соседей, а потом — лес. Также сообщалось, что в Херсоне два хулигана едва не сожгли синагогу.