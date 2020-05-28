На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ

Лидия Мартынова

Все уже привыкли к абсурдным, конспирологическим теориям, которые польские СМИ распространяют по поводу предполагаемого вмешательства России во внутренние дела Польши. Несмотря на это, иногда уровень абсурдности зашкаливает. Именно из такого ряда последние сообщения нескольких польских изданий о попытках дестабилизации обстановки в стране российскими спецслужбами путем ложных сообщений о готовящихся терактах.

Все началось 11 мая из «новости» радиостанции RMF FM (частная радиокомпания, ныне контролируемая немецкой медийной корпорацией Bauer). Сотрудники RMF объявили результаты своего журналистского расследования, по итогам которого пришли к выводу, что многие из ложных сообщений о готовящихся в 2019 году терактах в польских школах были отправлены с серверов на территории Российской Федерации. По версии репортеров радиостанции, на определенных аккаунтах, принадлежащих «группе сотрудников ГРУ», в мае 2019 года появился образец ложных сообщений о террористической угрозе, который впоследствии пользователи интернета отправляли в школы по электронной почте. В итоге, во время аттестационных экзаменов в школы поступило 785 ложных предупреждений о террористической угрозе. Из-за этого многие были вынуждены перенести экзамены на более поздний срок. Все сообщения оказались ложными.

Для подтверждения данной сенсационной теории радиостанция попросила прокомментировать новость польских экспертов и бывших офицеров спецслужб. Бывший руководитель Агентства разведки Гжегож Малецкий подтвердил:

«Кибератака против аттестационных экзаменов выглядит как часть российских гибридных операции против Польши».

С нем согласился также привлеченный в качестве эксперта бывший глава Службы военной контрразведки Мацей Матысяк, который считает, что цель данной операции — компрометация польских государственных структур в глазах учеников:

«Они могут голосовать на выборах, высказывать свое мнение. Поэтому важно формировать их мнение в долгосрочной перспективе, создавать у них впечатление, что государство неэффективное».

То есть, польская радиостанция и приглашенные ее эксперты по сути заявили, что ГРУ занимается «гибридными действиями», а это уже чуть ли не война. На фронте этой «войны» важная цель — политические взгляды польских школьников, которыми пытается манипулировать вражеская разведка.

Авторы журналистского расследования сумели определить, какие из аккаунтов в интернете используются российской военной разведкой, опережая своим уровнем «профессионализма» все остальные специализированные государственные службы. Но есть еще и другой вариант: репортеры получили тезис своего «расследования» от других спецслужб, которые занимаются распространением фейковой информации. Их представители могли прийти к обоснованному выводу, что публикация такой «новости» может опозорить их в глазах партнеров из других стран, поэтому лучше сделать информационный вброс, используя либо не очень грамотных, либо подконтрольных журналистов. Вброс подействовал — новость охотно процитировали на всех основных общедоступных телеканалах, государственных и частных. В информационном пространстве она продержалась относительно недолго; есть другие, более важные темы, особенно во время политического и социального кризиса, вызванного пандемией.

Тему решил продолжить очередной журналист-конспиролог Гжегож Жечковский, один из редакторов портала oko.press. Жечковский — один из сотрудников издательства «Арбитрор», учрежденного Томашом Пионтеком и распространявшего довольно экзотическую даже в современных польских условиях теорию о секретном сотрудничестве антироссийской правящей партии «Право и справедливость» с… Кремлем. Вся эта группа фантазеров была бы совершенно маргинальным явлением, если бы не факт, что их статьи публикуют СМИ принадлежащие к оппозиционному неолиберальному мейнстриму.

Итак, Жечковский публикует свои «разоблачения» в одном из самих влиятельных и известных польских еженедельников — в журнале «Политика». Именно эту информационную площадку он использовал для продолжения темы «инспирированных ГРУ ложных сообщений о терактах». Публицист утверждает, что резкий рост количества ложных предупреждений в Польше связан именно с активностью российских спецслужб. При этом ссылается на упомянутый материал радиостанции RMF FM, разоблачив таким образом источник фейка, — пишет, что данная информация не результат «журналистского расследования», а плод расследования неопределенных «польских спецслужб». Если это не опечатка, то получаем подтверждение, что первоисточником фейка являлись государственные структуры.

Конечно, вступать в полемику с бредом и фантазиями польских конспирологов не стоит. Однако деятельность части неолиберальных СМИ свидетельствует о том, что в польской внешней политике надеяться на качественные изменения бесполезно. У правящих неоконсерваторов есть свои конспирологи-русофобы, у оппозиционных неолибералов — свои. Все они — участники политического процесса и информационных схем, которые не прекратятся, даже если партия Ярослава Качиньского потеряет большинство и президентское кресло. Антироссийская риторика и склонность к провоцированию Москвы никуда не денутся.

Матеуш Пискорский