На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена

Анастасия Иванова

Жительница Канады Нора Каваллин (@norahcavallin) недавно пересмотрела приключенческий фильм Роберта Родригеса "Дети шпионов" (2001 год) на Netflix, и заметила, что в нем появилась новая сцена, которой раньше не было. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok, сообщает BuzzFeed.

"Я видела этот фильм еще в детстве, поэтому прекрасно помню эпизод, где Кармен и Джуни выпрыгивают из самолета в море, а затем надевают маски, чтобы дышать под водой. Потом Кармен говорит: "Вода стала теплее", на что Джуни ей отвечает: "Извините, это я", — объясняет Нора Каваллин.

показывали в кинотеатрах США в 2001 году.

Сцена с акулами попала бы и в оригинальный фильм, но тогда Роберт Родригес не укладывался в бюджет. После того, как фильм стал хитом, режиссер смог все завершить. Однако эпизод так и не включили в релиз на DVD (на дисках все видели первоначальный вариант), но он был доступен на Blu-ray.