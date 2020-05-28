Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На штрафы для организаций ЖКХ предлагают ввести мораторий

На штрафы для организаций ЖКХ предлагают ввести мораторий

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса в рамках поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) предлагается внести пункт о введении моратория на штрафные санкции для организаций сферы. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Такая мера поддержки организаций ЖКХ содержится в пакете предложений, которые направил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

«Ввести мораторий на применение штрафных санкций по налогам и страховым взносам, в том числе и по платежам 2019 года», — отмечается в перечне инициатив палаты.

Сроки действия моратория уточняются. В обосновании говорится, что многие организации ЖКХ регулярно имеют задолженности по налогам и взносам государству. «При применении этой меры должна быть серьезная оговорка, что потом эти организации смогут платить долги с рассрочкой в период не менее года», — указывает Катырин.

Также ТПП предлагает «включить организации жилищной и коммунальной сфер экономики в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии», «приостановить с 1 июля 2020 действие сроком на 1 год системы штрафов, назначаемых многочисленными проверяющими организациями (Государственные жилищные инспекции, Госпожнадзор, Ростехнадзор) для управляющих организаций, ТСЖ и других, заменив штрафы рекомендациями по устранению выявленных нарушений».

Палата предлагает государству субсидировать расходы на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, отложить до 2021 года увеличение тарифов на коммунальные ресурсы и компенсировать управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам, ЖСК расходы на проведение мероприятий по дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, которые проводились весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что в России до конца года введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере до конца года. Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт.

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных
В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных
В Хакасии медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
В Хакасии медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
СМИ: Пентагон сообщил Конгрессу об успехах Киева в борьбе с коррупцией
СМИ: Пентагон сообщил Конгрессу об успехах Киева в борьбе с коррупцией
В США приняли закон о санкциях против Китая
В США приняли закон о санкциях против Китая
Вознесение Господне 28 мая: молитвы на удачу и благополучие
Вознесение Господне 28 мая: молитвы на удачу и благополучие
Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
Ситком "В Филадельфии всегда солнечно" стал самым длинным в истории
Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание
Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное»
На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена
На Netflix в фильме "Дети шпионов" появилась новая сцена
Актеры раскрыли закулисье сцен секса в кино
Актеры раскрыли закулисье сцен секса в кино
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Карелова предложила ввести для НКО отсрочку по уплате налога на прибыль
Окупится для людей. Для торговых центров могут снизить НДС из-за COVID
МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса
Минфин простит долги предпринимателям