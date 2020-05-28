На штрафы для организаций ЖКХ предлагают ввести мораторий

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса в рамках поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) предлагается внести пункт о введении моратория на штрафные санкции для организаций сферы. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Такая мера поддержки организаций ЖКХ содержится в пакете предложений, которые направил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

«Ввести мораторий на применение штрафных санкций по налогам и страховым взносам, в том числе и по платежам 2019 года», — отмечается в перечне инициатив палаты.

Сроки действия моратория уточняются. В обосновании говорится, что многие организации ЖКХ регулярно имеют задолженности по налогам и взносам государству. «При применении этой меры должна быть серьезная оговорка, что потом эти организации смогут платить долги с рассрочкой в период не менее года», — указывает Катырин.

Также ТПП предлагает «включить организации жилищной и коммунальной сфер экономики в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии», «приостановить с 1 июля 2020 действие сроком на 1 год системы штрафов, назначаемых многочисленными проверяющими организациями (Государственные жилищные инспекции, Госпожнадзор, Ростехнадзор) для управляющих организаций, ТСЖ и других, заменив штрафы рекомендациями по устранению выявленных нарушений».

Палата предлагает государству субсидировать расходы на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, отложить до 2021 года увеличение тарифов на коммунальные ресурсы и компенсировать управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам, ЖСК расходы на проведение мероприятий по дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, которые проводились весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что в России до конца года введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере до конца года. Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт.

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.