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На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели третье уголовное дело

На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели третье уголовное дело

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз ему инкриминируют статью «Оскорбление представителя власти».

«В отношении Воронцова возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ („Оскорбление представителя власти“). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года», — сообщил сегодня, 28 мая, источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам адвоката Воронцова Сергея Бадамшина, «сторона защиты не уведомлена о возбуждении этого уголовного дела».

ИА Newstes напоминает, ранее в отношении Воронцова были возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. Сейчас он находится в СИЗО. Свою вину он не признает.

Кроме того, 14 апреля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции». По данным ведомства, 2 апреля в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» неустановленным лицом от имени пользователя Владимир Воронцов была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, в котором якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом, их заставляют делать утреннюю зарядку.

Уголовное дело возбуждено по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Проект «Омбудсмен полиции» представляет собой одноименные группу в сети «ВКонтакте» и телеграм-канале, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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