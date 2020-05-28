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На Украине составили очередной план по "возвращению" Крыма

На Украине составили очередной план по "возвращению" Крыма
Украина сможет вернуть Крымский полуостров, если превратит в успешный регион граничащую с ним Херсонскую область, допустил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин, пишут "Аrgumenti.ru".

По мнению Рахманина, тем самым власти Украины могут обойтись без конфликтного сценария в вопросе "возвращения" Крыма. Для этого официальному Киеву следует вложиться в развитие приграничных к полуострову территорий, и прежде всего, Херсонской области.

Если названный регион удастся превратить в успешный регион, население Крыма само захочет "вернуться" под киевскую юрисдикцию, заявил украинский нардеп журналистам.


сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия не собирается обсуждать крымский вопрос.
# Политика
По материалам: ria.ru

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