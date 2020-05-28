На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382

Влада Некрасова

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксированы уже более 22,3 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.Так, в целом в Украине зафиксировали 22 382 случая COVID-19. За сутки - 477 новых случаев.С начала пандемии в Украине умерли 669 человек (+11 за сутки).Количество выздоровевших достигло 8 439 человек (+444 сутки). Количество активных больных за сутки выросло на 22 пациента до 13 274 человек.За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Ривненской области (74 случая), Львовской области (70 случаев), Черновицкой области (57 случаев) и Киеве (50 случаев).