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На Волыни подросток погиб при попытке сделать зрелищное фото

На Волыни подросток погиб при попытке сделать зрелищное фото

На Волыни от удара током погиб 16-летний подросток, который влез на 10-метровую электроопору ради эффектного фото. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о подобном происшествии на Николаевщине.

Трагедия произошла на лесной поляне за километр от поселка в присутствии друга погибшего, сообщает ТСН.

Парень сразу позвал на помощь, однако ни сразу прибежавший на поляну отец Ильи, ни даже медики помочь подростку уже не смогли.

«Поскольку такое было высокое напряжение — 35 тысяч вольт … шансы были… нулевые», — констатировал заведующий центральной оперативной диспетчерской Станислав Линик.

А полицейские констатировали, что за последние две недели это уже третий подобный случай в области. Предыдущие два были на железной дороге. Так, в Луцке парня ударило током, когда он ночью залез на вагон, а уже через 2 дня в Ковеле двое подростков пострадали, когда делали селфи на поезде. Ребята чудом выжили, но у двух из них чудовищные ожоги — около 40% тела.

Как сообщалось ранее, на Львовщине парень забрался на крышу вагона, который служит для перевозки зерна, а через некоторое время работники железной дороги нашли обгоревшее тело. Сколько лет было мужчине и откуда он — неизвестно, так как при нем не оказалось документов. На месте гибели нашли только фотоаппарат со снимками погибшего.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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