Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев

Лидия Мартынова

Экс-президент Украины Петр Порошенко попал в тройку богатейших бизнесменов Украины по версии Forbes.

Первое место занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. На второй строчке расположился владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием 1,4 миллиарда. Третье место – за Петром Порошенко, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда.

Основной источник благосостояния экс-лидера Украины – кондитерская корпорация Roshen. В 2019 году ее выручка выросла до 1,4 миллиарда гривен.

оценил соответствующее решение суда в рамках разбирательств.