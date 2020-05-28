Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев

Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев

Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал в тройку богатейших бизнесменов Украины по версии Forbes.

Первое место занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. На второй строчке расположился владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием 1,4 миллиарда. Третье место – за Петром Порошенко, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда.

Основной источник благосостояния экс-лидера Украины – кондитерская корпорация Roshen. В 2019 году ее выручка выросла до 1,4 миллиарда гривен.


оценил соответствующее решение суда в рамках разбирательств.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
В США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Граница Абхазии с Грузией открыта на пять дней
Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии
На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ
На грани абсурда — очередной фейк польских СМИ
Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе
Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы
Вторая попытка. Россия повторно отправит приглашения на Парад Победы
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут
Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне
Бумаги российских компаний подорожали на торгах в Лондоне

Топ на сегодня

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

Еще по теме

Петр Порошенко вошел в пятерку самых состоятельных украинцев
Порошенко вошел в шестерку богатейших людей на Украине
Порошенко опустился на пятое место в списке самых богатых людей Украины
Порошенко вошел в пятерку самых богатых людей Украины — Скромный млрд долларов