Налаживается? Forbes включил Порошенко в тройку богатейших украинцев
Сегодня, 13:00 Лидия Мартынова
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал в тройку богатейших бизнесменов Украины по версии Forbes.
Первое место занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. На второй строчке расположился владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием 1,4 миллиарда. Третье место – за Петром Порошенко, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда.
Основной источник благосостояния экс-лидера Украины – кондитерская корпорация Roshen. В 2019 году ее выручка выросла до 1,4 миллиарда гривен.
оценил соответствующее решение суда в рамках разбирательств.
По материалам: ria.ru