Названа лучшая сметана

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскачество провело исследование сметаны 20-процентной жирности (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы семи брендов: «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

Эксперты проверяли образцы на содержание потенциально опасных веществ, в том числе свинца, кадмия, мышьяка и ртути, а также исследовали органолептические показатели.

По итогам исследования авторы пришли к выводу, что пять из семи образцов соответствуют всем требованиям к безопасности и качеству. Это образцы «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Простоквашино» и «Вологодское лето».

При этом сметана «Благода», ставшая лидером рейтинга при предыдущем исследовании, в ходе нынешнего была дисквалифицирована за содержание растительных жиров, дрожжей и антибиотиков. В образце «Домика в деревне» также был обнаружен антибиотик хлортетрациклин.