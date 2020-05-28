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Названы последствия пандемии для российского образования

Названы последствия пандемии для российского образованияФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон назвал последствия пандемии для российского образования. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, дистанционное образование по-разному воспринимается в школах и вузах. Так, в школах недовольны некоторые учителя, родители, дети. «Все недовольны, поэтому все вернется в старый режим», — сказал он. При этом Ослон считает, что произойдет небольшой прогресс с внедрением сетевых методик, однако учебный процесс вернется в оффлайн.

При этом в вузах ситуация отличается, считает социолог. По его мнению, многие студенты позитивно восприняли дистанционное обучение. Поэтому, в сфере высшего образования период самоизоляции может оставить «больший след», полагает специалист.

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в формате удаленно оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. Кроме того, после последних звонков в онлайн-режиме в Минпросвещения заявили, что рассчитывают провести выпускные в школах очно. При этом в вузах выпускные пройдут онлайн. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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