Новый день — новый образ: Ирина Шейк на прогулке в Нью-Йорке

Вадим Карасев

34-летняя Ирина Шейк, которая в разгар пандемии коронавируса крайне редко появлялась на публике, теперь наверстывает упущенное. Последнее время не проходит ни дня, чтобы российская модель не вышла на улицу: она гуляет с трехлетней дочерью Мией, выходит на прогулку в одиночестве и даже навещает своего 45-летнего экс-бойфренда Брэдли Купера.

Вчера звезду вновь заметили на улице американского мегаполиса. Очередной выход Шейк в свет был сродни ее появлению на подиуме — такой же яркий и эффектный.





На публике модель появилась в красном мини-платье, укороченной куртке со знаменитым логотипом легендарной группы Rolling Stones от Chrome Hearts и черных ботинках от Dr. Martens. Маленькая черная сумка из крокодиловой кожи и солнцезащитные очки завершили ее образ.





Модель потихоньку возвращается и к профессиональной деятельности — недавно она представила свою новую работу для бренда Intimissimi, с которым сотрудничает уже больше десяти лет. Очевидно, что жизнь медленно, но верно возвращается в свое русло. Так что и новые съемки с участием Ирины наверняка не заставят себя долго ждать.