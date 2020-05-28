Новый день — новый образ: Ирина Шейк на прогулке в Нью-Йорке
34-летняя Ирина Шейк, которая в разгар пандемии коронавируса крайне редко появлялась на публике, теперь наверстывает упущенное. Последнее время не проходит ни дня, чтобы российская модель не вышла на улицу: она гуляет с трехлетней дочерью Мией, выходит на прогулку в одиночестве и даже навещает своего 45-летнего экс-бойфренда Брэдли Купера.
Вчера звезду вновь заметили на улице американского мегаполиса. Очередной выход Шейк в свет был сродни ее появлению на подиуме — такой же яркий и эффектный.
На публике модель появилась в красном мини-платье, укороченной куртке со знаменитым логотипом легендарной группы Rolling Stones от Chrome Hearts и черных ботинках от Dr. Martens. Маленькая черная сумка из крокодиловой кожи и солнцезащитные очки завершили ее образ.