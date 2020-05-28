Нумерологический гороскоп на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая занимается исследованием энергетики чисел. Эксперты в этой области расскажут вам о том, какое число будет править миром в первый месяц лета и как использовать его энергию себе во благо.

Согласно расчетам нумерологов, у руля в июне будет находиться число 7. Семерка — это мощный источник положительной энергии, которая распространяется среди всех людей равномерно. Это идеальное время для новых амбициозных начинаний. Семерка поможет каждому обрести уверенность в себе и очистить разум от негатива. Ускорить процесс вам помогут три полезных методики.

Финансы и работа в начале лета

Эксперты в области нумерологии отмечают рост удачи в финансовой сфере. Это значит, что в июне у вас будет больше шансов совершить удачную покупку. Можно смело брать кредиты на дорогостоящие приобретения.

В плане работы удача улыбнется тем, кто занят в сфере, предполагающей постоянное общение с людьми. Находить общий язык с начальством, коллегами и клиентами будет гораздо проще. Можно воспользоваться этим для продвижения своих идей, для поиска компромиссов.

Любовь и отношения

Семерка — это духовное число. Будучи у руля, оно сделает так, что людям захочется быть с теми, кто приятен в плане общения, а не отличается красивой внешностью и только. Помните об этом, когда вам захочется кому-то понравиться. Опрятный внешний вид крайне важен, но еще важнее показать себя с положительной стороны как личность.

Семейным людям желательно больше времени проводить с семьей и второй половинкой. Это хорошее время для того, чтобы дарить подарки, признаваться в любви, знакомиться с новыми людьми.

Домашние дела в июне

Согласно прогнозу, июнь прекрасно подойдет для изменения домашней атмосферы. В начале лета эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать генеральную уборку, чтобы войти в новый жизненный период с позитивным настроением.

Июнь прекрасно подходит и для ремонта, покупки новых аксессуаров, растений, заведения домашних животных. Единственное, чего Семерка не одобряет, — пустота в доме. Старайтесь не уезжать надолго всей семьей. Родные стены будут самым лучшим источником позитива и созидательной энергии.

Настроение и здоровье в начале лета

Первый месяц лета число 7 сделает идеальным временем для развлечений. Важно научиться не только работать, но и отдыхать соразмерно заботам. Важно соблюдать баланс, чтобы не потерять удачу.

Это прекрасный месяц для начала цикла физических упражнений, покупки абонемента в спортзал и частых прогулок. Всё указывает на то, что дома сидеть без особой цели нет никакого смысла. Единение с природой станет отличным источником сил.

Гардероб и лучший цвет в июне

Семерка любит приглушенные, но «счастливые» оттенки зеленого, желтого и белого. Эти цвета будут самыми сильными талисманами. Одежда при этом должна быть свободной, удобной и легкой, под стать настроению и энергетике лета.

Носите поменьше черного цвета, но не забывайте, что он тоже порой необходим — например, когда перед вами стоит сложная задача по работе.

Лучшие талисманы июня

Начать стоит с камня-талисмана. Самой позитивной энергией будут обладать янтарь и тигровый глаз. Эти талисманы помогут побороть внутри себя нарциссизм или, наоборот, неуверенность и замкнутость. Это камни мотивации, любви и добродушия.

Среди украшений эксперты не выделяют никаких определенных металлов, форм и размеров. В этом плане у вас будет полная свобода выбора. Если вы хотите успехов в работе, надевайте золото. Если вы чувствуете опасность, то ваш выбор — серебро. Платина — металл творческих людей.

Самые удачные дни июня

Самыми удачными днями будут 7, 16, 17, 25, 27 июня. Из дней недели самым успешным можно считать воскресенье, вслед за которым идут четверг и пятница. В эти дни старайтесь быть как можно более активными.