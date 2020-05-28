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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 маяФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 мая превысило 5,69 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 695 155 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 102,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 355 629 пациентов, 2,35 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,69 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (411,8 тысячи человек), Россия (370,6 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (268,6 тысячи) и Испания (236,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 100 418 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8338 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 370 680 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 142 тысяч человек, 3968 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,9 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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