«Органы-мишени» — что нужно проверить переболевшим коронавирусом

Лидия Мартынова

Внутренние органы у пациентов в России проверяют не только после того, как они переболели коронавирусом, они проверяются после всех инфекционных заболеваний. Так президент российской общественной организации «Лига защиты пациентов» Александр Саверский прокомментировал заявление профессора Университета Джорджа Мейсона в США, доктора биологических наук Анчи Барановой о необходимости проверки внутренних органов у переболевших Covid-19.

По словам американского специалиста, врачам в первую очередь следует проверить легкие, почки и мозг выздоровевших пациентов.

В России проверки внутренних органов у пациентов после инфекционных заболеваний проводятся, случай с Covid-19 ничем отличаться не будет, сказал Саверский в эфире радио Sputnik.

«Осложнения есть всегда. Они есть при любом ОРВИ и гриппе. Вопрос в степени их выраженности и потребности в реабилитации, что, к счастью, бывает совсем нечасто. Я думаю, что при коронавирусе такая же история. Каждый раз врачи это решают для конкретного пациента исходя из характера поражения. Любой инфекционный процесс может сопровождаться побочным воздействием на органы-мишени. Бывает воздействие и на голову, и на легкие, и на почки», — пояснил Александр Саверский.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 млн случаев заболевания.