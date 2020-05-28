"Осколок лежал возле сердца": в Мечникова рассказали о раненых на Луганщине полицейских

Влада Некрасова

В больнице имени Мечникова рассказали о состоянии раненых в Луганской области полицейских. Похоже, речь идет об офицерах полиции, сопровождавших комбата «Луганска-1» Сергея Губанова, который погиб во время подрыва машины правоохранителей на взрывном устройстве.

«Сергею — 33. Его тело „нафаршировано“ осколками. Взрыв противотанковой мины („черная вдова“) забрал друга-командира. Большой шрам на груди после операции — вечное напоминание о войне. Осколок лежал на аорте около сердца. Лучшие торакальные хирурги — Глеб Шкарупа и Андрей Снисарь — провели блистательную операцию в Мечникова», — пишет главврач больницы Сергей Рыженко.

У другого офицера — Владимира — контузия, непроникающие ранения тела и конечностей. Третий полицейский находится в больнице Харькова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погибший комбат Сергей Губанов прошел плен и был в расстрельных списков боевиков «ЛНР».

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