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Пляжи Сочи признаны безопасными для туристов

Пляжи Сочи признаны безопасными для туристов

Результаты санитарно-гигиенического мониторинга проб воды с пляжей в Сочи свидетельствуют о ее безопасности для купания. Об этом в интервью ТАСС рассказала Ольга Бурова, помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае в городе Сочи.

Она сказала о том, что к настоящему времени уже изучено более 4,5 тысяч проб воды. Исследования проводятся не только в стационарных точках, а также на всех пляжах и зонах для купания города-курорта.

О том, как систематически проверяют и дополнительно очищают после шторма дно на пляжах по всей зоне купания, сообщил в интервью ТАСС Олег Скирда, водолазный специалист.

Все места отдыха туристов в Сочи временно закрыты с 28 марта из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. До 6 июня 2020 года Кубань на карантине. На ее территории действует режим двухнедельной самоизоляции для гостей.

С 1 июня власти Краснодарского края планируют разрешить работу только санаториев с медицинской лицензией. Они начнут принимать туристов, имеющих санаторно-курортную путевку. На их территории намерены открыть 65 пляжей для отдыхающих, сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью со Светланой Батякиной, директором курортов и туризма администрации города Сочи.

Порядка десяти пляжей в Сочи откроют для посещения туристов 1 июня, если разрешит Роспотребнадзор, рассказал Дмитрий Сокол, старший государственный инспектор Адлерского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

Ранее портал Южный Федеральный сообщал условия допуска туристов на курорты Краснодарского края: наличие полного пакета документов на санаторно-курортное лечение и отсутствие признаков ОРВИ.

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По материалам: u-f.ru

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