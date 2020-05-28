Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа
Весь сегодняшний день западные издания обсуждают слухи о расставании 21-летней Софии Ричи и 37-летнего Скотта Дисика. Инсайдеры из их окружения сообщают, что после трехлетнего романа пара решила прекратить отношения.
Скотт вернулся к своим старым привычкам. София уже была сыта ими по горло,
— рассказал один из информаторов, сообщивший, что Дисик зарегистрировался в реабилитационном центре для лечения последствий употребления психоактивных веществ.
Инсайдеры также отмечают, что на разрыв отношений повлияла бывшая подруга Скотта, 41-летняя Кортни Кардашьян, вместе с которой Дисик воспитывает троих детей и проводит много времени.
Присутствие Кортни в их жизни отложило отпечаток (на решение расстаться. — Прим. ред.). Невозможно терпеть все это долго,
— заявил прессе анонимный источник.
Скотт и София провели карантин порознь, но некоторые информаторы допускают, что Дисик и Ричи просто решили взять паузу, но связь не потеряли и сейчас созваниваются. Сами знаменитости не комментировали свои отношения.