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Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа

Почему Скотт Дисик и София Ричи расстались после трех лет романа

Весь сегодняшний день западные издания обсуждают слухи о расставании 21-летней Софии Ричи и 37-летнего Скотта Дисика. Инсайдеры из их окружения сообщают, что после трехлетнего романа пара решила прекратить отношения.

Скотт вернулся к своим старым привычкам. София уже была сыта ими по горло,

— рассказал один из информаторов, сообщивший, что Дисик зарегистрировался в реабилитационном центре для лечения последствий употребления психоактивных веществ.


Скотт Дисик и София Ричи

Инсайдеры также отмечают, что на разрыв отношений повлияла бывшая подруга Скотта, 41-летняя Кортни Кардашьян, вместе с которой Дисик воспитывает троих детей и проводит много времени.

Присутствие Кортни в их жизни отложило отпечаток (на решение расстаться. — Прим. ред.). Невозможно терпеть все это долго,

— заявил прессе анонимный источник.

Скотт и София провели карантин порознь, но некоторые информаторы допускают, что Дисик и Ричи просто решили взять паузу, но связь не потеряли и сейчас созваниваются. Сами знаменитости не комментировали свои отношения.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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