Погребение викингов обнаружилось под полом частного дома в Норвегии

Вадим Карасев

Семейство Кристенсен из норвежского города Бодё решило отремонтировать дом, построенный их прадедом в 1914 году. Во время ремонта прямо под домом нашлось раннесредневековое погребение.

Приступив к ремонту, члены семьи сняли половицы, чтобы установить новую изоляцию под полом спальни. Прямо под полом оказался слой песка, а чуть глубже — камней. Неожиданно внимание работающих привлек блестящий предмет, показавшийся колесиком от какой-то старой игрушки. В действительности он был бусиной, а покопав еще немного, удалось найти сильно поврежденный коррозией железный боевой топор и другие металлические предметы.

Марианна Кристенсен связалась с чиновниками округа Нурланд, и те направили в дом археологов из Музея Тромсё. Ученые осмотрели найденные предметы и пришли к заключению, что оно изготовлены в период с 950 по 1050 годы. Находки переданы в музей для реставрации и изучения. А в доме Кристенсенов начаты раскопки. Главный археолог округа Мартинус Хёуглид считает весьма вероятным, что под спальней находится погребение, а камни, обнаруженные при ремонте под слоем песка, были частью погребального каирна. Хёуглид признает, что за тридцать лет работы ни разу не сталкивался с тем, что захоронение викингов было найдено под частным домом.